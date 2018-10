PSI-20 despede-se em alta de Outubro. Mas fecha o pior mês desde o Brexit

A bolsa nacional encerrou em alta esta quarta-feira, 31 de Outubro, pela terceira sessão consecutiva, com o PSI-20 a valorizar 0,48% para 5.030,71 pontos. Das 18 empresas que compõem o principal índice nacional, 12 encerraram em alta, três em queda e três inalteradas.





Apesar da subida registada na sessão de hoje, o balanço do mês de Outubro é negativo para a bolsa nacional: o PSI-20 acumulou uma descida de 6,13%, o seu pior mês desde Junho de 2016 (marcado pelo referendo do Brexit no Reino Unido), em que desvalorizou 10,17%.





Na Europa, os ganhos da sessão de hoje são mais expressivos, com todas as praças, à excepção de Atenas e Milão, a valorizarem mais de 1,5%, a aliviarem das fortes quedas recentes e dos resultados trimestrais das empresas.





O índice de referência para a Europa, o Stoxx600, valoriza 1,78% para 361,86 pontos, mas acumula uma descida de 5,56% em Outubro, a mais pronunciada desde Janeiro de 2016.





Em Lisboa, o BCP e a Galp Energia foram as cotadas que mais impulsionaram o PSI-20. Depois de já ontem ter valorizado 4%, o banco liderado por Miguel Maya somou 4,02% para 23,82 cêntimos, a beneficiar das estimativas reveladas ontem pelo BPI que apontam para uma forte subida dos lucros do BCP no terceiro trimestre. De acordo com os analistas do BPI, o resultado líquido do BCP terá mais do que duplicado entre Julho e Setembro, em termos homólogos, subindo de 43 para 93 milhões de euros.





Já a Galp Energia somou 2,77% para 15,395 euros, destacando-se no sector da energia. A EDP Renováveis ganhou 1,40% para 7,94 euros, a EDP desceu 0,19% para 3,104 euros e a REN somou 1,03% para 2,354 euros.





A contribuir para os ganhos do PSI-20 estiveram ainda a Pharol, que disparou 4,72% para 15,52 cêntimos, e os CTT, que ganharam 1,80% para 3,39 euros.





Por outro lado, a travar uma maior subida do PSI-20 esteve sobretudo a Jerónimo Martins. A retalhista desceu 5,69% para 10,86 euros, depois de ter chegado a afundar um máximo de 7,47% para 10,655 euros, o valor mais baixo desde Janeiro de 2016, com as acções a reagiram aos resultados abaixo do esperado.