PSI-20 em alta com BCP a subir quase 1% e EDPR perto de 2%

A bolsa nacional abriu em alta esta quarta-feira, 28 de Novembro, com o PSI-20 a somar 0,71% para4.870,39 pontos. Das 18 empresas que formam o principal índice nacional, 12 estão em alta, quatro em queda e duas inalteradas.





Na Europa, os principais índices também seguem em terreno positivo, animados pela subida dos preços do petróleo e pela expectativa em torno do encontro entre o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e o seu homólogo chinês, Xi Jinping, este fim-de-semana, que poderá abrir caminho a um acordo que trave a guerra comercial entre as duas potências mundiais.





Em Lisboa, o BCP, a EDP Renováveis e a Galp Energia são as cotadas que mais contribuem para a subida do PSI-20. O banco liderado por Miguel Maya soma 0,79% para 24,28 cêntimos, a EDP Renováveis ganha 1,84% para 7,75 euros e a Galp valoriza 1,18% para 14,575 euros, acompanhando a subida do petróleo nos mercados internacionais.