anunciou que vai avançar com 11 novos projetos eólicos na Polónia.





No Reino Unido, esta sexta-feira, o acordo do Brexit vai a votos e espera-se que seja aprovado pelos Conservadores, que desde as eleições se encontram em maioria.Em Lisboa, os ganhos são modestos mas estendem-se a várias cotadas do setor da energia. A Galp é o primeiro peso pesado a surgir no verde, ao somar 0,17% para os 15,07 euros.Ainda em destaque está o grupo EDP, com a EDP Renováveis a liderar os ganhos, com uma subida de 0,80% para os 10,12 euros. A EDP aprecia 0,10% para os 3,84 euros, o suficiente para renovar mais uma vez máximos de 2008. A empresa liderada por António Mexia anunciou ontem que vai vender seis barragens à Engie por 2,2 mil milhões. Por outro lado, a EDP emitiu ontem um comunicado para alertar os investidores sobre o impacto da perda de competitividade das centrais a carvão . Este contexto vai ter um custo de 300 milhões de euros e um impacto de 200 milhões nos lucros. No que diz respeito às energias limpas, a EDP RenováveisO BCP iguala os ganhos da EDP, ao avançar 0,10% para os 21 cêntimos. Ainda a contribuir positivamente para o desempenho do índice nacional estão as papeleiras Navigator e Altri: a Navigator valoriza 0,73% para os 3,57 euros, e a Altri aprecia 0,26% para os 5,83 euros. Em contraste segue a Semapa, que lidera as perdas com uma quebra de 0,73% para os 13,60 euros.