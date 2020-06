PSI-20 em forte alta com BCP e EDP Renováveis a animar

A bolsa nacional avança animada em sintonia com as pares europeias, numa espera alegre de mais estímulos da parte do banco central.

A bolsa nacional abriu em alta, com o principal índice, o PSI-20, a somar 1,05% para os 4.376,01 pontos. A contribuir para este registo estão 16 cotadas no verde e apenas duas no vermelho.









A destacar-se pela positiva estão ainda os CTT, que somam 1,95% para os 2,09 euros. A Ibersol também regressa aos ganhos, com uma subida de 3,59% para os 6,34 euros, depois de na semana passada ter perdido 11,82%, um alívio nos ganhos de mais de 77,49% da semana imediatamente anterior.



Fora do PSI-20, a Teixeira Duarte cai 1,69% para os 11,65 cêntimos, depois de ter reportados entre janeiro e março, uma descida de 75,8% face aos 8,02 milhões do período homólogo do ano passado.



Na Europa, as principais praças também se posicionam em terreno positivo, numa semana em que se espera que o Banco Central Europeu reforce os apoios à economia em 500 mil milhões de euros. A trazer alívio aos investidores está ainda o discurso do presidente Donald Trump em relação à situação em Hong Kong. Apesar de a Casa Branca se opôr à China em relação à implementação de uma lei de segurança que pode ameaçar a liberdade desta cidade, Trump não avançou quaisquer medidas sancionatórias concretas no último discurso que fez sobre o assunto, na última sexta-feira.