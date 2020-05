Esse otimismo está a ofuscar as renovadas tensões comerciais entre os Estados Unidos e a China, depois de Washington abrir a porta a novas sanções contra Pequim, devido ao seu novo avanço sobre os cidadãos de Hong Kong.



Com dez cotadas a negociar em alta, seis em queda e as restantes duas na linha de água, o BCP a ganhar 0,21% para os 9,70 cêntimos por ação e a Nos a valorizar 0,33% para os 3,602 euros por ação.



No setor do petróleo, a Galp avança 0,24% para os 10,43 euros por ação, num dia em que o preço do Brent, negociado em Londres e que serve de referência para Portugal, perde 1,16% para os 35,75 dólares por barril, e o WTI (West Texas Intermediate) assume um rumo semelhante ao cair 1,19% para os 33,94 dólares por barril.



Os preços do petróleo regressam assim às quedas, afastando-se dos máximos de 11 semanas, numa altura em que a Rússia planeia diminuir os cortes de produção anteriormente acordados a partir de julho.



O grupo EDP assume uma tendência mista, com a empresa liderada por António Mexia a cair 0,19% para os 4,231 euros por ação e a EDP Renováveis a negociar estável nos 11,72 euros.

O índice PSI-20 abriu a sessão desta quarta-feira, dia 27 de maio, a valorizar 0,37% para os 4.315,10 pontos, o que representa um nível máximo desde 10 de março deste ano.Lá fora, o sentimento é igualmente positivo, com as restantes praças europeias a avançarem entre 0,1% e 0,5%, num dia em que os investidores olham para uma recuperação económica mais rápida, com a reabertura das economias a gerar entusiasmo.