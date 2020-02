China de reduzir para metade as taxas alfandegárias sobre produtos norte-americanos no valor de 75 mil milhões de dólares (68 mil milhões de euros) em importações anuais, uma medida prevista no acordo comecial parcial assinado em janeiro com os Estados Unidos. Do lado de Washington, a promessa é reduzir as taxas das tarifas sobre alguns bens importados da China. Ambas as nações põem e prática as respetivas promessas a 14 de fevereiro.

Na mira dos investidores está ainda o coronavírus, que se mantém uma ameaça para a economia mundial numa altura em que o número de mortes já ultrapassou a fasquia das 500. Contudo, notícias sobre o avanço no desenvolvimento de vacinas e de tratamentos aliviam a tensão também nesta frente.



Por cá, os pesos pesados BCP e Galp puxam pela bolsa nacional. O BCP avança 0,91% para os 20,06 cêntimos e a Galp sobe 0,93% para os 14,06 euros. A petrolífera mostra ganhos num momento em que as cotações da matéria-prima seguem também em alta. O barril de Brent soma 1,61% para os 56,17 dólares, depois de na sessão anterior ter subido quase 5%. A impulsionar os preços do petróleo estão não só das melhores perspetivas para a economia mundial, resultantes da redução da ameaça das tensões comerciais entre Washington e Pequim e do coronavírus, como também pelo otimismo quanto á possibilidade da implementação de cortes na produção pelo cartel dos maiores produtores.



Ainda a sustentar o desempenho do PSI-20 estão as papeleiras que alinham no verde. A Altri oma 1,39% para os 5,82 euros, a Navigator avança 1,27% para os 3,35 euros e a Semapa sobe 0,95% para os 12,80 euros.



(Notícia atualizada ás 08:18)

A bolsa nacional abriu em alta, com o principal índice, o PSI-20, a somar 0,7% para os 5.239,81 pontos, atingindo um máximo de maio do ano passado. A contribuir estão 16 cotadas no verde contra apenas duas no vermelho.Lá fora, na restante Europa, as principais praças alinham-se em terreno positivo. A elevar o sentimento está a decisão da