O PSI-20 encerrou a sessão desta segunda-feira, 1 de Outubro, a perder 0,86% para 5.313,17 pontos, com 12 cotadas em queda, cinco em alta e uma inalterada, no segundo dia seguido em que a bolsa nacional negociou no vermelho. O índice bolsista lisboeta contrariou a tendência de ganhos que marcou a negociação nas principais praças europeias.A animar o sentimento na Europa esteve o acordo alcançado entre os Estados Unidos e o Canadá com vista ao estabelecimento de uma zona de livre comércio trilateral (incluindo também o México) na América do Norte e que substituirá o NAFTA. Isto numa sessão em que os investidores começaram a medir o impacto da redução para metade (de 30 mil milhões de euros para 15 mil milhões), com início esta segunda-feira, do volume de compras mensais de activos do Banco Central Europeu (BCE).Em Lisboa, o BCP e o sector da energia contribuíram decisivamente para as perdas registadas pelo PSI-20. O banco liderado por Nuno Amado recuou 2,43% para 0,2488 euros, num dia em que tocou no valor mais baixo da última semana. Já a EDP deslizou 1,83% para 3,12 euros por acção, numa sessão em que a eléctrica liderada por António Mexia negociou novamente em mínimos de 11 de Maio, dia da oferta pública de aquisição (OPA) lançada pelos chineses.Esta segunda-feira,Capital Group passou de uma posição de quase 10% no capital da cotada para menos de 3% Também a penalizar a bolsa nacional esteve o sector do retalho, com a Jerónimo Martins a perder 0,99% para 12,56 euros e a Sonae a cair 0,78% para 0,8855 euros. Nota negativa ainda para a Mota-Engil que perdeu 3,10% para 2,035 euros.A travar maiores danos na bolsa nacional esteve o sector do papel: a Navigator ganhou 2,42% para 4,32 euros, a Semapa avançou 0,82% para 17,26 euros e a Altri apreciou 0,24% para 8,28 euros.Nota ainda para a Sonae Capital que cedeu 0,13% para 74 cêntimos por acção numa sessão em que voltou a negociar em mínimos de Março de 2017.(Notícia actualizada às 16:47)