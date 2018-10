PSI-20 em mínimos de quase um mês com Galp a penalizar

A bolsa nacional está a negociar em terreno negativo esta sexta-feira, 5 de Outubro, pela segunda sessão consecutiva, com o PSI-20 a deslizar 0,11% para 5.248,23 pontos, o valor mais baixo desde 11 de Setembro. Das 18 cotadas que formam o principal índice nacional, seis estão em queda, oito em alta e quatro inalteradas.





Na Europa, a tendência também é negativa, com os principais índices a registarem descidas pouco acentuadas no arranque da sessão, inferiores a 0,2%. As acções continuam a ser penalizadas pela subida dos juros das obrigações norte-americanas, no dia em que serão conhecidos os dados do emprego na maior economia do mundo.