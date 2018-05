PSI-20 em queda com Altri a disparar mais de 10% e CTT a afundar mais de 7%

A bolsa nacional abriu em queda ligeira esta quarta-feira, 16 de Maio, interrompendo uma série de oito sessões consecutivas de ganhos, a mais longa série de valorizações desde Setembro do ano passado.





Nesta altura, o PSI-20 desce 0,18% para 5.689,47 pontos, com sete cotadas em queda, oito em alta e três inalteradas.