Pedro Catarino/CM

Em dia de feriado nacional, com a celebração do Dia da Implantação da República, a bolsa nacional caiu 0,96% para os 5.203,90 pontos e acumulou uma perda semanal de quase 3%. O desempenho negativo desta semana levou o PSI-20 para mínimos de um ano. Na Europa, a tendência também foi negativa.Nas bolsas europeias, os títulosPor arrasto, na bolsa de Lisboa a maior parte das cotadas fechou em baixa. Foi o caso do BCP que caiu para mínimos de 30 de Maio, um dos picos da crise italiana. As acções do Banco Comercial Português - que desvalorizaram 2,63% para os 23,36 cêntimos - têm sido penalizadas pela turbulência na banca europeia, em específico na italiana, por causa do conflito entre Itália e Bruxelas sobre a meta do défice. Os juros italianos a dez anos sobem 7,8 pontos base para os 3,406%, um máximo de quatro anos.A pressionar a bolsa nacional esteve também a Galp Energia, cujas acções deslizaram 1,5% para os 16,695 euros,Nesta altura o petróleo está a subir ligeiramente nos mercados internacionais. A Jerónimo Martins também registou uma queda expressiva de 2,17% para os 11,495 euros. A retalhista está há seis sessões consecutivas em queda, afundando para mínimos de Janeiro de 2016.Ainda nas retalhistas,A evitar maior perdas estiveram a Altri e a Pharol. A cotada do sector do sector do papel valorizou 2,56% para os 8,83 euros esta sexta-feiraatingindo um máximo de dois meses. Já a Pharol disparou 5,77% para os 16,5 cêntimos, interrompendo oito sessões de quedas.Fora do PSI-20, destaque para as acções da Imprensa que caíram 5,53% para os 23,05 cêntimos e a queda de 1,41% da Cofina para os 70 cêntimos.(Notícia actualizada pela última vez às 16h53)