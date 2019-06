PSI-20 fecha no vermelho com Altri a afundar mais de 10% em ex-dividendo

O índice PSI-20 fechou a sessão desta segunda-feira, 24 de junho, a perder 0,81% para 5.084,74 pontos, com 14 cotadas em queda, três em alta e uma inalterada no valor de fecho de sexta-feira.



A praça lisboeta acompanhou a tendência de perdas também verificada na generalidade das principais bolsas europeias, isto numa sessão em que o setor automóvel foi o que mais contribui para a prestação negativa do índice de referência europeu Stoxx 600, que acumulou o segundo dia seguido no vermelho para tocar no valor mais baixo em quase uma semana (desde 18 de junho).



A negociação nos mercados europeus refletiu o clima de incerteza que se vive ao nível global, designadamente a imposição, a partir desta segunda-feira, de novas sanções dos EUA ao Irão bem como as dúvidas em torno da negociação entre os Estados Unidos e a China com vista a um acordo comercial.





Com uma queda de 10,56% para 5,55 euros por ação, a Altri foi a cotada que mais pressionou a bolsa nacional, isto no dia em que a empresa negociou sem conferir direito ao dividendo de 72 cêntimos referente ao exercício financeiro do ano passado.A fabricante de pasta e papel recuou mesmo para mínimos de 27 de dezembro último na sessão. As restantes cotadas que operam no setor do papel também fecharam em queda, com a Semapa a resvalar 1,75% para 12,32 euros e a Navigator a deslizar 0,55% para 3,232 euros.Nota negativa também para a Ramada que recuou 5,56% para 7,14 euros, numa sessão em que também esta cotada descontou o dividendo de 60 cêntimos relativo ao ano passado. No entanto, se não tivesse transacionado em ex-dividendo a Ramada teria fechado em terreno positivo.Também na energia prevaleceu o pessimismo. A EDP Renováveis recuou 1,43% para 8,98 euros, a EDP caiu 0,74% para 3,370 euros, a Galp Energia desvalorizou 0,74% para 13,33 euros (isto numa altura em que o Brent cai mais de 1% em Londres) e a REN desceu 0,20% para 2,44 euros.Ainda do lado das quedas, no retalho a Jerónimo Martins e a Sonae perderam 0,35% para 14,24 euros e 0,8455 euros, respetivamente, enquanto o BCP cedeu ligeiros 0,08% para 0,2596 euros.Já a travar uma maior queda do PSI-20 esteve em especial a Nos, com a operadora de telecomunicações a somar 0,34% para 5,82 euros.



(Notícia atualizada às 16:58)