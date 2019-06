A alimentar o otimismo nos mercados europeus, e também internacionais, esteve o reforçado otimismo quanto à possibilidade de os Estados Unidos e a China garantirem progressos na negociação de um acordo comercial.



No sábado, os presidentes americano e chinês, respetivamente Donald Trump e Xi Jinping, reúnem-se à margem da cimeira do G20 que já decorre em Osaka, no Japão, havendo a expectativa de que mesmo que não se verifique ainda um acordo final existam condições para, pelo menos, assegurar uma trégua que ponha fim à espiral de medidas protecionistas mutuamente impostas pelas duas maiores economias mundiais.



Por cá, em Lisboa, o BCP voltou a destacar-se como a cotada que mais apoiou a prestação positiva da bolsa nacional. O banco valorizou 1,42% para 0,2719 euros, tendo tocado nos 0,2724 euros por ação, o que representa a cotação mais alta desde 24 de julho de 2018.



Ainda a impulsionar mais expressivamente a bolsa nacional esteve a Sonae, com a retalhista a apreciar 2,72% para 0,8495 euros. Também no retalho e em contra-ciclo face à tendência dominante a Jerónimo Martins recuou 0,21% para 14,165 euros.



Entre as maiores subidas verificadas nota ainda para os CTT (+2,42% para 2,116 euros) e para a Nos (+1,05% para 5,78 euros).



A onda de ganhos que pintou de verde a bolsa nacional incluiu os setores da energia e do papel. No primeiro, a Galp Energia avançou 0,60% para 13,525 euros, a REN cresceu 0,42% para 2,41 euros, a EDP subiu 0,15% para 3,342 euros, isto apesar de ter chegado a transacionar em mínimos de quase um mês (de 5 de junho) ao longo do dia, e a EDP Renováveis somou 0,11% para 9,02 euros.



Subidas também registadas no papel pela Altri (+0,99% para 6,105 euros), pela Semapa (+0,49% para 12,36 euros) e pela Navigator (+0,30% para 3,358 euros).



(Notícia atualizada às 16:52)

A primeira metade de 2019 foi positiva para a bolsa nacional, já que o índice PSI-20 fechou os primeiros seis meses do ano (+8,58%) com a maior valorização semestral desde o primeiro semestre de 2017 (período em que somou 10%). No que diz respeito à sessão desta sexta-feira, 28 de junho, a praça lisboeta terminou o dia a ganhar 0,68% para 5.137,47 pontos, com 15 cotadas em alta e as restantes três em queda, o que representa a terceira valorização seguida do principal índice nacional.O PSI-20 acompanhou assim os ganhos também verificados nas principais praças europeias, isto numa sessão em que o índice de referência europeu Stoxx600 foi sobretudo apoiado pela valorização conseguida pelos setores europeus da tecnologia e das matérias-primas.