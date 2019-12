Isto numa altura em que se está a descontar o cenário de um não acordo entre os EUA e a China até ao final do próximo ano, depois de o presidente dos EUA, Donald Trump, ter admitido fechar um acordo com Pequim só após as eleições presidenciais, agendadas para novembro.



Em Lisboa, a maior parte das cotadas segue em alta. É o caso do BCP, da Jerónimo Martins e da Galp Energia. Os CTT, que subiram nas sessões em que o PSI-20 desceu, continuam a valorizar para máximos de cerca de um ano.



Assim, os títulos do banco liderado por Miguel Maya estão a subir 0,9% para 0,1903 euros. Já a Jerónimo Martins aprecia 0,59% para 14,415 euros.



Na energia, a Galp contribui para os ganhos, ao avançar 0,14% para 14,435 euros, mas em sentido oposto segue a EDP Renováveis, que perde 0,4% para 9,89 euros.



Os CTT, que têm vindo a recuperar de mínimos e a beneficiar do plano de reestruturação e de notas de análise, valorizam 0,57% para 3,158 euros.



(Notícia atualizada com mais cotações)

A bolsa nacional iniciou o dia em alta com uma subida de 0,52% para os 5.063,5 pontos, recuperando de um mínimo de seis semanas . O PSI-20 sobe pela primeira vez em cinco sessões.As congéneres europeias estão também em alta recuperando das perdas dos dias anteriores. Nas sessões anteriores, o Stoxx 600, o índice que agrega as 600 principais cotadas europeias, fechou em terreno negativo, tendo atingido mínimos de um mês.