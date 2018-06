PSI-20 interrompe ciclo de três quedas e sobe à boleia do BCP e Galp

Pedro Catarino/CM

A bolsa nacional abriu esta sexta-feira a valorizar 0,39% para os 5.493,19 pontos. Neste momento há 3 cotadas a cair, 12 a subir e 3 inalteradas. A dar um contributo decisivo estão a Galp, a EDP e o BCP. O PSI-20 segue assim a tendência europeia positiva.A influenciar os mercados internacionais esta sexta-feira estará o arranque da reunião da Organização dos Países Exportadores de Petróleo (OPEP) onde se deverá chegar a um acordo para aumentar a produção. Segundo a Bloomberg, os países alcançaram um acordo preliminar para subir a produção de barris de petróleo, ainda que com a forte oposição do Irão.Num dia em que o petróleo está a subir mais de 1% tanto em Londres como em Nova Iorque, a Galp valoriza 0,64% para os 15,71 euros. Além da energética, a EDP também sobe 0,51% para os 3,361 euros e o BCP está a avançar 0,75% para os 26,9 cêntimos. Acresce ainda a Jerónimo Martins com uma subida de 0,65% para os 13,17 euros.Em destaque na bolsa nacional está também o sector papeleiro. Tanto a Navigator como a Semapa estavam a cair há seis sessões consecutivas, mas estão a inverter a tendência na sessão desta sexta-feira. A Navigator valoriza 1,71% para os 5,01 euros e a Semapa sobe 0,68% para os 22,15 euros. Já a Altri continua a acumular ganhos com uma subida de 0,61% para os 8,24 euros.Na Europa, esta madrugada o Eurogrupo acordou os termos de saída do programa de ajustamento para a Grécia : Atenas vai receber uma última tranche de 15 mil milhões de euros e um alívio adicional da dívida de 10 anos para a tornar mais sustentável a longo prazo. Por outro lado, apesar do acordo entre Alemanha e França, os ministros das Finanças não fizeram avanços significativos no aprofundamento da Zona Euro Esta sexta-feira as bolsas europeias também estão a negociar em terreno positivo. O índice de referência Stoxx 600 está a subir 0,14% para os 381,46 pontos.(Notícia actualizada)