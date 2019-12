PSI-20 interrompe ciclo negativo de três semanas com subida de 0,89%

A agitar as águas nos mercados internacionais estiveram os novos dados do emprego dos Estados Unidos , que conseguiu criar 266 mil novos postos de trabalho (excluindo deste número o setor agrícola) em novembro, mais 80 mil do que os 186 mil previstos pelos analistas e também muito acima dos 187 mil esperados pelos economistas consultados pelo Dow Jones.



A dar força ao sentimento europeu estiveram os comentários do acessor económico da Casa Branca, Larry Kudlow, que disse que a primeira fase do acordo parcial com a China poderia ser selada em breve.



Por cá, a dar força à praça portuguesa estiveram as papeleiras Altri (+1,77%) e Navigator (2,38%) que valorizaram para os 5,73 euros e 3,61 euros por ação, respetivamente. Em destaque esteve também o Banco Comercial Português que subiu 0,41% para os 19 cêntimos por ação.



A petrolífera Galp escalou 0,83% para os 14,61 euros por ação, apoiada pela subida de 1,17% do petróleo Brent, a referência para Portugal, que agora vale 64,13 dólares por barril.



Em sentido contrário esteve a construtora Mota-Engil, que desvalorizou 0,17% para os 1,81 euros por ação, e a Pharol que caiu 1,72% para os 10 cêntimos por ação.