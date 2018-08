PSI-20 inverte para o lado das perdas e cai para mínimos de um mês e meio

A bolsa nacional acompanha a tendência negativa das principais praças europeias, com a maioria das cotadas no vermelho.

Depois de ter iniciado a sessão em terreno positivo, a bolsa nacional já inverteu para o lado das perdas, estando o PSI-20 a perder, nesta altura, 0,72% para 5.464,70 pontos, o valor mais baixo desde 2 de Julho. Nesta, que já é a quarta sessão consecutiva de perdas para o principal índice nacional, 13 cotadas estão a descer, quatro a subir e uma inalterada.





Na Europa, os principais índices também seguem som sinal vermelho, penalizados sobretudo pelas empresas do sector mineiro, que acompanham a queda dos preços das "commodities".