PSI-20 inverte para os ganhos com JM a subir mais de 3% e Navigator em máximos

A Jerónimo Martins está a dar força à bolsa nacional, com uma valorização que ultrapassa os 3%. A Navigator é outra das estrelas, ao atingir máximos históricos. A EDP contrasta com uma quebra de mais de 2% no primeiro dia em que negoceia em ex-dividendo.

Bruno Simão/Negócios

Mas a Jerónimo Martins não é a única cotada a destacar-se no espectro verde do índice. A Navigator avança 2,11% para os 4,93 euros, um novo máximo histórico. A papeleira anunciou esta sexta-feira o aumento de 5 a 7% nos preços do papel não revestido no Médio Oriente, África, Ásia, Oceânia e América Latina a partir do dia 1 de Junho, avança a Bloomberg.

A travar maiores ganhos está a EDP, com uma quebra de 2,49% para os 3,099 euros, no primeiro dia em que negoceia sem direito ao dividendo de 19 cêntimos que será pago aos accionistas. Descontando este efeito, os títulos estariam a registar uma subida superior a 3% em relação ao fecho da sessão anterior (3,178 euros).



O PSI-20 avança 0,43% para os 5.540,61 pontos, com a maioria das cotadas a valorizar - onze -, apenas três a cair e quatro inalteradas. Depois de uma início de sessão em queda, o índice nacional alinha-se na tendência positiva das principais praças europeias, numa altura em que o Stoxx600 valoriza 0,11% apoiado sobretudo nos sectores químico e de tecnologia.A Jerónimo Martins consegue atingir os 14,83 euros por título com ganhos de 3,24%, mas já esteve a tocar nos 14,87 euros, uma subida de 3,52%.A cotada liderada por Soares dos Santos mantém a trajectória postiva depois de ter apresentado resultados acima das expectativas antes da abertura da sessão anterior. A retalhista registou subidas de 9% nos lucros e de 14,2% nas vendas, conseguindo melhores resultados em todos os mercados. Deixou ainda uma mensagem "reconfortante" , como a descrevem os analistas do BPI, em relação à "galinha dos ovos de ouro", mostrando confiança nos planos para enfrentar a