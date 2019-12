PSI-20 na linha de água com energia a subir e BCP a descer

A bolsa nacional encerrou inalterada esta segunda-feira, 23 de dezembro, após duas sessões consecutivas de ganhos, com o PSI-20 a cotar nos 5.240,08 pontos. Das 18 empresas que formam o principal índice nacional, 12 encerraram em queda e apenas seis em alta.





Na Europa, os principais índices estão divididos entre subidas e descidas pouco acentuadas no arranque de uma semana que será marcada pela baixa liquidez e pela ausência de muitos operadores do mercado devido às comemorações do natal. Amanhã já só há meia sessão nas bolsas, e a negociação só regressa na sexta-feira, 27 de dezembro.