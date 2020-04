Esta queda acontece já depois de o BCP ter anunciado que não distribuiria dividendos relativos a 2019, gerando assim uma poupança de 134 milhões de euros e antecipando-se à

.

Em Lisboa, o BCP, a Galp Energia e a EDP são os pesos pesados que mais penalizam.O banco liderado por Miguel Maya cai 2,13% para os 9,2 cêntimos, completando a sexta sessão consecutiva de quebras e atingindo, desta forma, um novo mínimo de sempre.A petrolífera desce 1,76% para os 10,30 euros, depois de uma subida de mais de 2,5% na última sessão. A cotada inverte a tendência em contraciclo com o barril de petróleo.Depois de ter subido até 46% na última sessão, apoiado pelas esperanças lançadas por Donald Trump de que a Arábia Saudita e a Rússia teriam alcançado um acordo para diminuir a produção, essas esperanças esvaíram-se e os ganhos também desinsuflaram. No entanto, o barril de Brent, negociado em Londres, segue agora a reforçar a subida em mais de 2%, depois de ter sido divulgado que o cartel dos maiores exportadores tem reunião marcada para discutir novas estratégias.A EDP perde 0,56% para os 3,54 euros, contando a terceira sessão consecutiva no vermelho.A contrabalançar está a Jerónimo Martins, que soma 1,42% para os 16,07 euros.(Notícia atualizada às 08:36 com mais informação)