Pedro Catarino/CM

O PSI-20 arrancou a sessão com uma valorização ligeira de 0,06% para os 5.611,43 pontos. Em terreno positivo estão cotadas como o BCP e a EDP que esta terça-feira tinham pressionado a bolsa nacional. Além disso, a Jerónimo Martins e a Galp Energia também estão a dar um contributo positivo.A EDP sobe 0,34% para os 3,44 euros e a Galp Energia valoriza 0,18% para os 17,08 euros. Já as acções do BCP e da Jerónimo Martins têm oscilado entre os ganhos e as perdas, ainda sem rumo definido. Neste momento, o banco valoriza 0,26% para os 26,79 cêntimos enquanto a retalhista sobe apena 0,04% para os 13,225 euros.Já a Semapa é a cotada que mais valoriza no PSI-20. A empresa do sector do papel avança 1,46% para os 20,80 euros, depois de ter anunciado que criou a Semapa Next, um braço do grupo para investir 30 milhões de euros em start-ups . Há oito sessões consecutivas que esta cotada não valorizava.Esta quarta-feira é marcada pela apresentação de resultados de algumas cotadas. Ontem, após o fecho, a Impresa anunciou que lucrou 2,51 milhões de euros no primeiro semestre. Já esta manhã, antes do início da sessão, a Navigator anunciou um aumento de 24% nos lucros de Janeiro a Junho enquanto a EDP Renováveis anunciou um aumento de 4% As acções da Imprensa responderam de forma positiva no início da sessão com uma valorização de 3,67% para os 24 cêntimos. Já a Navigator e a EDP Renováveis estão a negoceia em baixa: as acções desvalorizam 0,48% para os 4,93 euros e 0,39% para os 8,84 euros, respectivamente.A queda mais expressiva é protagonizada pela Sonae Indústria cujas acções estão a cair 3,02% para os 2,25 euros.(Notícia em actualização)