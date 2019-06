PSI-20 no vermelho com Jerónimo Martins a perder mais de 2%

A bolsa nacional fechou em queda, com o principal índice, o PSI-20, a apresentar uma descida de 0,51% para os 5.098,93 pontos. Foram 13 as cotadas a cair e cinco a subir.





Lá fora, a guerra comercial e os discursos dos bancos centrais continuam a dominar a agenda. A Reserva Federal (Fed) termina a sua reunião esta quarta-feira, após a qual irá publicar o comunicado habitual e o presidente dará a também habitual conferência de imprensa. São esperadas pistas sobre a política monetária que será seguida pela Fed, numa altura em que o Banco Central Europeu pressiona, assumindo estar a considerar lançar novos estímulos à economia da Zona Euro, incluindo reduzir juros, face ao abrandamento do crescimento que se tem vindo a verificar.





Depois de o presidente do BCE, Mario Draghi, ter admitido estas hipóteses no discurso que proferiu esta terça-feira, no Forum organizado pelo banco central em Sintra, esta quarta-feira o vice-presidente Luis de Guindos já veio reforçar a mensagem.



Por cá, a Jerónimo Martins destaca-se no vermelho, num dia negativo para o retalho tanto a nível nacional como europeu. A empresa liderada por Soares dos Santos caiu 2,34% para os 14,20 euros, mas não chega ao "pódio" das perdas: esse é encabeçado pela Sonae Capital, que cedeu 3,38% para os 71 cêntimos, seguida da Sonae, que deslizou 2,38% para os 86 cêntimos. Na Europa, a retalhista belga Colruyt é a cotada com o pior desempenho, tendo reduzido mais de 15% durante a sessão após ter acusado a crescente pressão da "guerra das promoções" na Bélgica.