PSI-20 no vermelho com Jerónimo Martins em mínimos de mais de dois anos

O PSI-20 encerrou a sessão bolsista desta terça-feira, 19 de Junho, a perder 0,45% para 5.544,50 pontos, com 11 cotadas em queda e sete em alta, seguindo desta feita a tendência registada pelas principais bolsas europeias.

O índice de referência europeu Stoxx 600 caiu pelo terceiro dia consecutivo tendo mesmo transaccionado em mínimos de 26 de Abril numa altura em que voltaram a intensificar as perspectivas de uma guerra comercial entre a China e os Estados Unidos, com a ameaça mútua de reforço das taxas alfandegárias aplicadas às respectivas importações.

No plano nacional foi a Jerónimo Martins que mais pressionou, com a retalhista a renovar mínimos depois de ontem ter tocado no valor mais baixo em quase dois anos. Esta terça-feira a cotada terminou o dia a recuar 2,26% para 12,775 euros, o valor mais baixo desde Fevereiro de 2016 na quarta sessão seguida e de quedas. Desde o início deste ano, a Jerónimo Martins já desvalorizou mais de 20% em bolsa.



Ainda no retalho, a Sonae acompanhou o sentimento ao resvalar 1,34% para 1,103 euros.

O pessimismo marcou também a negociação nos sectores da energia e do papel. A Galp Energia deslizou 1,75% para 15,765 euros, acompanhando a desvalorização do peteróleo nos mercados internacionais numa altura em que em Londres o Brent cai acima de 1,5%, a EDP deslizou 0,29% para 3,38 euros e a EDP Renováveis cedeu 0,06% para 8,345 euros. Em contraciclo esteve a REN que somou 0,25% para 2,39 euros.



O sector do papel, a Semapa perdeu 1,94% para 22,80 euros, a Altri caiu 1,07% para 8,35 euros e a Navigator deslizou 0,56% para 5,315 euros.

A travar uma descida mais acentuada do PSI-20 estiveram sobretudo o BCP, os CTT e a Ibersol. O banco liderado por Nuno Amado ganhou 1,21% para 0,2682 euros, os correios nacionais avançaram 2,44% para 3,028 euros e a Ibersol somou 2,19% para 11,65 euros.

(Notícia actualizada às 16:53)