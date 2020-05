PSI-20 perde 2% a acompanhar fortes perdas das bolsas europeias

A bolsa nacional arrancou o mês de maio em queda acentuada, em linha com o desempenho das principais praças europeias, que estão hoje a refletir as fortes perdas de Wall Street na sexta-feira, dia em que as ações europeias não negociaram.

O PSI-20 abriu a cair 1,81% para 4.206,46 pontos e acentuou as perdas logo depois, numa altura em que os índices europeus marcam perdas acima de 3%.

A bolsa portuguesa encerrou o mês de abril com uma valorização de 5,27%. Trata-se do melhor mês desde janeiro de 2019, altura em que valorizou mais de 8%. Já o índice europeu Stoxx 50 avançou 6,24%, a valorização mais expressiva desde janeiro de 2015, enquanto o americano S&P 500 subiu 12,7%, o melhor mês desde janeiro 1987.

Na sessão de 1 de maio as bolsas europeias estiveram encerradas devido ao feriado, mas em Wall Street os índices registaram fortes quedas, devido aos resultados desfavoráveis de várias tecnológicas e escalada nas acusações dos Estados Unidos à China sobre o pandemia da covid-19.

Já este fim de semana, a administração Trump intensificou as alegações de que o coronavírus teve origem num laboratório em Wuhan, aumentando as tensões entre os EUA e a China.

O secretário de Estado dos EUA, Mike Pompeo, disse no domingo que viu "enormes indícios" de que o vírus que está a infetar grande parte do mundo teve origem num laboratório na cidade chinesa. Durante uma intervenção na Fox News, no domingo, o Presidente dos EUA, Donald Trump, sugeriu que os responsáveis da China encobriram a situação por estarem embaraçados. "Penso que cometeram um erro terrível e não quiseram admiti-lo", disse.

"Vamos apresentar um relatório muito forte sobre o que achamos exatamente que aconteceu", disse Trump sobre as questões do laboratório em Wuhan. "Acho que vai ser muito conclusivo."

Esta crescente tensão entre os Estados Unidos e China justifica as descidas fortes nos mercados europeus, sendo que em Lisboa destacam-se as percas acima de 3% do BCP e da Galp Energia.

As ações do BCP caem 3,33% para 9,86 cêntimos e as ações da Galp Energia descem 3,14% para 10,185 euros.

A tendência é de quedas generalizadas, com a EDP a ceder 1,92% para 3,376 euros, a Navigator a cair 4,21% para 2,274 euros e os CTT a desvalorizarem 3,02% para 2,085 euros.