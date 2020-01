PSI-20 perde pela quarta sessão com Galp a cair mais de 1,5%

primeira reunião de política monetária do ano do Banco Central Europeu. Esperam-se as habituais perspetivas para a economia e inflação, e a responsável poderá ainda abordar o tema do clima e de que maneira o banco central que lidera pode ajudar na tarefa de combate ao aquecimento global através dos investimentos verdes.





Por cá, a Galp e as papeleiras são as cotadas que mais pesam na negociação. A petrolífera cai 1,51% para os 14,35 euros, nesta que é a terceira sessão consecutiva no vermelho. A Galp desce desta forma a um mínimo de 12 de dezembro, no mesmo dia em que o barril londrino desliza mais de 1% e aproxima-se da fasquia dos 62 dólares.

Também no espetro negativo estão alinhadas as três papeleiras. A Altri é a que mais perde, 0,98% para os 6,07 euros, seguida da Semapa, que cede 0,61% para os 13,12 euros e, finalmente, a Navigator, que desce 0,41% para os 3,36 euros.

A EDP também fica pelo vermelho, embora com uma descida muito ligeira, de 0,07% para os 4,15 euros. Já depois do último fecho, a elétrico revelou que produziu menos 7% de eletricidade a nível global. A produção a partir de carvão na Península Ibérica recuou 49% enquanto nas centrais de ciclo combinado disparou 91%.

A contrabalançar com as perdas está o também pesado BCP, cujos títulos sobem 0,42% para os 19 cêntimos.





(Notícia em atualizada às 08:26)