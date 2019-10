O índice nacional alinha no sentimento negativo que assola a Europa. O BCP e as papeleiras destacam-se entre as cotadas em queda.

apertar o fluxo de capitais entre o território norte-americano e o território chinês, nomeadamente através do seu fundo de pensões. O objetivo é evitar que se financie o crescimento da China.

A contrabalançar estiveram as declarações do presidente da Reserva Federal norte-americana, Jerome Powell, que anunciou ontem que a Fed vai retomar a compra de ativos , num esforço para evitar uma repetição da recente turbulência nos mercados monetários.



Por cá, o BCP é o peso pesado em destaque no vermelho, seguindo com uma quebra de 0,47% para os 19 cêntimos. A liderar as perdas está a Altri, a qual cai 1,15% pra os 5,15 euros, tendo já descido a um mínimo de março de 2018. De acordo com os analistas do Caixabank BPI, esta papeleira "tem sido um título particularmente penalizado na atual conjuntura bolsista (marcada pela incerteza em relação à economia global e que se traduz por uma maior aversão às ações cíclicas), desvalorizando-se 15% desde o início do mês. De recordar que o maior comprador de pasta de papel é a China, pelo que a evolução da indústria depende muito da conjuntura macroeconómico deste país", lê-se na nota diária.



A bolsa nacional abriu em queda com o principal índice, o PSI-20, a descer 0,2% paraos 4.903,55 pontos. Esta é a segunda sessão de perdas para o índice nacional e contam-se dez cotadas no vermelho contra quatro no verde e quatro inalteradas.As principais praças europeias seguem envoltas em sentimento negativo numa semana de encontro marcado entre os Estados Unidos e a China mas na qual as tensões comerciais voltam a elevar-se. Washington decidiu incluir oito empresas chinesas na lista negra dos Estados Unidos e a China deixou a ameaça de que deveria retaliar em breve. Ainda a agravar a discórdia, estão de novo as notícias de que a Casa Branca estará a preparar-se para