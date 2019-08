A empresa liderada por João Castello Branco tem sido pressionada pelos resultados e pela revisão em baixa de avaliações feita por várias casas de investimento.

resultados do primeiro semestre terem levantado apreensão por parte dos analistas quanto à evolução da margem financeira (diferença entre juros cobrados e pagos), apesar do aumento dos lucros para 169,8 milhões de euros.

Ramada Investimentos e Indústria que resvala 0,93% para 6,40 euros, penalizada pela queda de 94,2% dos lucros nos primeiros seis meses do ano face ao período homólogo para um resultado líquido de 3,75 milhões de euros.



Em Lisboa, é a EDP Renováveis que mais penaliza, com a cotada liderada por Manso Neto a perder 1,29% para 9,16 euros. Ainda no setor energético, a REN segue o sentimento dominante com uma queda de 0,20% para 2,44 euros. Em contraciclo está a EDP, com uma ligeira subida de 0,06% para 3,323 euros, e a Galp Energia, que cresce 0,11% para 14,10 euros.Também a condicionar o comportamento do principal índice bolsista nacional está a Navigator, que desliza 0,72% para 3,026 euros, isto numa manhã em que já renovou mínimos de dezembro de 2016.Continuando no setor do papel, a Altri perde 0,59% para 5,915 euros depois de ontem ter reportado que finalizou o primeiro semestre com uma descida homóloga dos lucros de A impedir uma maior queda do PSI-20 está o BCP que soma 0,13% para 0,2315 euros, depois de ontem ter renovado mínimos de 1 de abril, o que se justificou com o facto de osPor fim, nota ainda para a(Notícia atualizada às 8:19)