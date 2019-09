PSI-20 recua com grupo EDP e Jerónimo Martins a penalizar

Num dia em que chegou a negociar em máximos de mais de um mês, a praça lisboeta fechou em queda numa sessão em que a Europa se repartiu entre ganhos e perdas, embora com maior predominância de quedas. As ações do grupo EDP e da Jerónimo Martins foram as que mais pressionaram.

O índice PSI-20 encerrou a sessão desta segunda-feira, 9 de setembro, a perder 0,11% para 4.963,24 pontos, com sete cotadas em queda e 11 em alta, isto num dia em que as principais praças europeias transacionam sem rumo completamente definido pese embora prevaleçam as quedas.A bolsa nacional chegou mesmo a subir para tocar em máximos de 1 de agosto, porém terminou o dia com a segunda sessão consecutiva a perder valor. O mesmo para o índice de referência europeu Stoxx600 que após ter também negociado no valor mais alto desde o primeiro dia de agosto, segue a desvalorizar já perto do fecho da sessão.

A indefinição quando ao sentimento dos investidores surgiu no primeiro dia de uma semana determinante para a Zona Euro, já que será o momento para o presidente do Banco Central Europeu, Mario Draghi, revelar quais os planos para a política monetária europeia num contexto de arrefecimento económico.





Existe mesmo a expectativa de que Draghi poderá anunciar uma espécie de segundo programa de compra de ativos enquanto forma de impulsionar o crescimento económico na Zona Euro.