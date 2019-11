PSI-20 recua de máximos de maio com Hong Kong a pressionar Europa  

A bolsa nacional arrancou a semana em queda, alinhada com o desempenho das principais praças europeias, que estão a ser arrastadas pela sessão negativa registada na Ásia.

O PSI-20 desce 0,26% para 5.291,61 pontos, com 13 cotadas em queda, apenas três em alta e duas sem variação. O índice português atingiu máximos de maio da semana passada, tendo fechado em terreno negativo apenas uma vez nas últimas cinco sessões.

O Hang Seng, principal índice bolsista de Hong Kong, desceu quase 3% e contagiou outras praças asiáticas, devido ao agravar do conflito entre polícia e manifestantes, que deixou várias pessoas em estado grave no hospital.

Pelo menos um manifestante foi hoje baleado por um polícia em Hong Kong, que esta manhã tem sido marcada pelo caos nos transportes devido a uma greve geral convocada nas redes sociais, após a morte de um estudante.

Em Lisboa a tendência é de queda generalizada, embora pouco acentuada. A Galp Energia desvaloriza 0,5% para 14,865 euros e o Banco Comercial Português cede 0,55% para 0,2153 euros.

Com descidas mais acentuadas está a Altri (-1,25% para 5,905 euros) e os CTT (-1,21% para 3,114 euros). As ações da empresa dos correios registaram a semana passada a valorização mais acentuada da sua história e já estão em terreno positivo no acumulado do ano.