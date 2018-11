Apesar de a queda acentuada do preço do petróleo penalizar a generalidade das petrolíferas, o PSI-20 é mais afectado devido ao forte peso da Galp Energia no principal índice bolsista nacional.



O sector energético teve um mau dia, já que também a EDP resvalou 1,03% para 3,078 euros, a EDP Renováveis deslizou 0,38% para 7,855 euros e a REN caiu 0,99% para 2,412 euros.



A contribuir para a descida do principal índice nacional estiveram ainda o BCP e a Semapa. O banco liderado por Miguel Maya desceu 0,95% para 25,11 cêntimos, enquanto a Semapa recuou 1,3% para 15,14 euros, depois de ter tocado, durante a sessão, em mínimos de Setembro do ano passado.



Em mínimos de 2017 tocou também a Ibersol - no caso, de Janeiro de 2017 - nesta sessão em que fechou a perder 1,91% para 8,22 euros.



Por outro lado, a travar maiores perdas do PSI-20 estiveram as cotadas do retalho, com destaque para a Jerónimo Martins que valorizou mais de 1%, assim como a Nos, que subiu 0,68% para 5,165 euros.





(Notícia em actualização)

O PSI-20 encerrou a sessão desta terça-feira, 13 de Novembro, a perder 0,73% para 4.955,60 pontos, com nove cotadas em queda, sete em alta e duas inalteradas, isto no terceiro dias seguido em que a bolsa nacional negociou no vermelho.A praça lisboeta contrariou a tendência altista que predominou nas principais praças do Velho Continente, numa sessão em que o índice de referência europeu valorizou após duas sessões em terreno negativo sobretudo apoiado pelas subidas registadas nos sectores das telecomunicações e automóvel.A bolsa nacional esteve em contraciclo com a Europa, penalizada especialmente pela Galp Energia que perdeu 4,30% para 14,14 euros. A petrolífera tocou mesmo em mínimos de Setembro do ano passado penalizada pela tendência de forte queda do petróleo nos mercados internacionais, num dia em que o Brent, negociado em Londres e utilizado como valor de referência para as importações nacionais, chegou a cair acima de 4% para tocar nos 66,65 dólares por barril, a cotação mais baixa desde Março deste ano.