PSI-20 recua mais de 1% para mínimo de sete meses

O PSI-20 fechou a sessão a cair 1,07%, para 4.851,53 pontos, numa sessão em que 14 cotadas fecharam no vermelho, três em alta e uma sem variação. Agrava-se assim a tendência negativa, depois de o PSI-20 ter perdido 4,62% na semana passada, naquele que foi o pior desempenho em três anos.

Nas últimas nove sessões o índice português desceu em oito, sendo que hoje tocou num novo mínimo desde 4 de janeiro. O PSI-20 já chegou a marcar ganhos anuais de dois dígitos, mas agora valoriza apenas 2,54% em 2019.





Nas bolsas europeias as quedas foram mais intensas, com o pessimismo dos investidores a agravar-se depois de a China ter deixado a sua moeda desvalorizar-se para quebrar a "barreira psicológica" de 7 yuans por cada dólar. Pequim já veio afastar o cenário de entrar numa guerra cambial para responder às tarifas comerciais impostas por Donald Trump, mas o mercado está agora a incorporar uma escalada ainda mais acentuada na guerra comercial. Nas praças asiáticas o dia foi de "sell off" e em Wall Street os índices marcam perdas em torno de 2%.