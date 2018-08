Continuando no sector energético, a EDP perdeu 0,31% para 3,53 euros, enquanto a EDP Renováveis se juntou às retalhistas para travar uma maior queda da bolsa nacional, com a cotada liderada por Manso Neto a avançar 1,03% para 8,80 euros. Nota ainda para a REN que subiu ténues 0,08% para 2,498 euros.



No retalho, a Jerónimo Martins apreciou-se em 0,90% para 12,83 euros e a Sonae somou 0,62% para 0,9785 euros.



Continuando do lado dos ganhos, os CTT valorizaram 0,54% para 3,004 euros, a Navigator cresceu 0,78% para 4,904 euros e a Semapa fechou inalterada nos 20,30 euros.



Por fim, nota negativa também para a Nos, que resvalou 1,21% para 4,91 euros.



(Notícias actualizada às 16:50)

O PSI-20 fechou a sessão bolsista desta sexta-feira, 3 de Agosto, a perder 0,31% para 5.593,92 pontos. Oito cotadas transaccionaram em queda, sete em alta e as restantes três encerraram inalteradas no valor de fecho da última sessão.A praça lisboeta contrariou a tendência registada nas principais praças europeias, num dia em que o índice de referência europeu Stoxx 600 fechou em alta após duas sessões consecutivas em queda. A impulsionar o índice que agrega as 600 maiores cotadas do velho continente estiveram sobretudo os sectores europeus das matérias-primas e das telecomunicações.A penalizar o sentimento dos investidores em Lisboa esteve sobretudo a Galp Energia (-1,78% para 17,42 euros), o BCP (-1,25% para 0,2617 euros) e a Corticeira Amorim (-3,28% para 10,60 euros). A petrolífera voltou mesmo a renovar mínimos de Maio de 2008, acompanhando assim a desvalorização do petróleo nos mercados internacionais, numa altura em que o Brent, negociado em Londres, está a cair 0,22% para 73,29 dólares por barril.