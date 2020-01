"Ainda que persista o risco de escalada e resposta assimétrica ao ataque aéreo dos EUA da passada sexta-feira, os investidores parecem estar a assimilar uma menor probabilidade de um confronto violento direto", escrevem os analistas do Citigroup, citados pela Bloomberg.Segundo a agência de informação financeira, é também a expectativa de melhores resultados das cotadas que está a beneficiar os ativos de maior risco, nomeadamente as ações. Nas bolsas a oriente o tom também foi positivo com Tóquio e Sidney a subirem mais de 1%.Em Lisboa, 11 cotadas seguem em alta, 5 em baixa e 2 estão inalteradas. "A melhoria da envolvente internacional deverá favorecer a abertura da bolsa nacional", antecipavam os analistas do BPI no diário de bolsa.Entre as subidas destaca-se a valorização de 0,84% para os 20,32 cêntimos do BCP. Além disso, a Jerónimo Martins sobe 0,58% para os 14,865 euros e a Sonae valoriza 1,18% para os 90,15 cêntimos.Uma das cotadas que está a impedir maiores ganhos no PSI-20 é a Navigator que está a descontar o dividendo antecipado de 13,94 cêntimos , o que tem implícito uma descida de 3,9% face à cotação de fecho de segunda-feira. No entanto, a cotada está a descer 3,23% para os 3,462 euros, ou seja, sem contar com o efeito do dividendo, estaria a subir ligeiramente.A Galp Energia também está a desvalorizar neste início de sessão, após ter sido uma das poucas cotadas que beneficiou com as tensões no Médio Oriente dado que a cotação do petróleo chegou a tocar nos 70 dólares. A cotada esteve ontem a negociar em máximos de agosto de 2018, mas hoje cede 0,73% para os 15,645 euros.(Notícia atualizada às 8h19 com mais informação)