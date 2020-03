PSI-20 recupera de maior queda desde 2008 com EDP e Galp a liderar ganhos

A bolsa nacional fechou a sessão em terreno positivo, numa sessão marcada pela forte volatilidade, com várias ações portuguesas a conseguirem resistir ao pessimismo que voltou a marcar o dia na Europa.

O PSI-20 fechou a ganhar 1,06% para 4.816,12 pontos, com oito cotadas em alta e dez em queda. O índice português chegou a valorizar 2,82% nos primeiros minutos da sessão, foi perdendo terreno até marcar uma queda de 1,23% e conseguiu depois recuperar até ao fecho da sessão.

Nas praças europeias o comportamento foi semelhante, mas alguns índices não conseguiram passar para terreno positivo firme, agravando assim as perdas acentuadas da semana passada, que foram as mais fortes desde 2008. O PSI-20, que caiu 11,5% nas cinco sessões anteriores, está ainda a acumular um saldo negativo de 7,7% em 2020.

A forte volatilidade dos mercados espelha o nervosismo dos investidores com o impacto económico da propagação do coronavírus a cada vez mais pessoas em todo o mundo (o número de vítimas mortais já é superior a 3.000).

No início da sessão os mercados reagiram de forma favorável ao sinal dado por vários bancos centrais (Fed, Banco do Japão e Banco de Inglaterra) para atuar, bem como da intenção das maiores economias do mundo em avançar com uma "ação concertada" para limitar o impacto da propagação do coronavírus. Os ministros das finanças do G-7 vão realizar esta terça-feira uma conferência telefónica para determinar as medidas que vão ser implementadas.

No que diz respeito à política monetária, os mercados estão já a incorporar o impacto do coronavírus, antecipando um corte de 50 pontos base na taxa de referência da Fed e de 25 pontos base no Banco de Inglaterra este mês.

Os analistas alertam que a recuperação registada por vários índices esta segunda-feira é sobretudo técnica e surge depois das violentas descidas na semana passada. "Para que os mercados financeiros tenham uma recuperação mais sustentável será necessário que ou a epidemia dê sinais que está a retroceder (o que para já não parece iminente) ou que os bancos centrais intervenham", refere o BPI no Diário de Bolsa desta manhã.

Galp e EDP contrariam mínimo do BCP

As cotadas do setor energético lideraram os ganhos no PSI-20, com a Galp Energia e a EDP a marcarem ganhos acima de 2%, compensando assim o desempenho negativo do BCP, que atingiu mínimos desde março de 2017.





A Galp Energia somou 2,3% para 12,655 euros e a EDP valorizou 2,3% para 4,317 euros. Ainda na energia a REN disparou 5,56% para 2,66 euros, depois da JB Capital Markets ter elevado a recomendação da cotada de "neutral" para "comprar", tendo definido o preço-alvo nos 2,90 euros.