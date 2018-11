PSI-20 recupera de mínimo de 20 meses à boleia de subida de 3% da Galp

Miguel Baltazar/Negócios

O PSI-20 apreciou 0,63% para 4.859,96 pontos, com nove cotadas em alta, oito em queda e uma inalterada, na sessão desta quarta-feira, 21 de Novembro, dia em que interrompeu um ciclo de quatro sessões seguidas em queda, o que permitiu ao principal índice bolsista nacional recuperar do mínimo de Março de 2017 ontem registado.



A praça lisboeta acompanhou a tendência altista que predominou nas principais praças europeias, com a generalidade dos sectores europeus em alta a permitirem ao Stoxx 600 valorizar pela primeira vez em cinco sessões.



Os sectores da banca, telecomunicações e automóvel apoiaram a prestação positiva do índice de referência europeu, animado pelas notícias que dão conta da possibilidade de o governo italiano estar disponível para adoptar medidas de reforço da receita, isto depois de a Comissão Europeia ter confirmado a rejeição da proposta orçamental transalpina.

A Galp Energia foi a cotada que mais apoiou a bolsa nacional ao apreciar 2,98% para 14,88 euros. A petrolífera acompanhou a subida do preço do petróleo registada nos mercados internacionais numa altura em que o Brent, transaccionado em Londres e utilizado como valor de referência para as importações nacionais, sobe 1,10% para 63,22 dólares por barril.

Destaque pela positiva também para a Nos (+2% para 5,045 euros) e para a Pharol (+1,61% para 0,177 euros), isto numa fase em que a acção judicial da empresa liderada por Palha da Silva contra a brasileira Oi já avança em tribunal.

Nota ainda para a Mota-Engil que apesar de ter chegado a tocar em mínimos de Dezembro de 2016 ao negociar nos 1,50 euros por acção, terminou o dia a somar 2,25% para 1,544 euros.

No retalho e na energia o sentimento dividiu-se. Enquanto a Jerónimo Martins avançou 1,19% para 10,64 euros, a Sonae perdeu 0,66% para 0,8255 euros. No sector energético, além da subida da Galp, a EDP Renováveis cresceu 0,67% para 7,55 euros, enquanto a REN resvalou 0,33% para 2,40 euros e a EDP deslizou 0,49% para 3,065 euros depois de a eléctrica ter concluído a aquisição do projecto hidroeléctrico de Talasa, na Colômbia, um investimento avaliado em 437 milhões de euros.

Também no sector do papel não houve uma tendência definida, já que a Navigator apreciou 0,26% para 3,838 euros, a Altri subiu 1,46% para 6,95 euros, e a Semapa perdeu 1,10% para 14,34 euros, num dia em que esta cotada tocou nos 14,26 euros, a cotação mais baixa desde Maio de 2017.

(Notícia actualizada às 16:53)