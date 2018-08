PSI-20 recupera de mínimos com maior subida em quase dois meses

O principal índice da bolsa nacional registou esta quinta-feira, 16 de Agosto, a maior subida em quase dois meses, depois de ter tocado, na sessão de ontem, no valor mais baixo desde o final de Maio. O PSI-20 ganhou 1,29% para 5.487,00 pontos, a subida mais expressiva desde 22 de Junho, dia em que ganhou 1,90%.





Das 18 empresas que formam o principal índice nacional, apenas uma encerrou inalterada, a EDP.