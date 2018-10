PSI-20 recupera de mínimos de 2017

A Bolsa nacional abriu em terreno negativo, contrariando a tendência de recuperação das bolsas europeias, mas rapidamente inverteu.

Na abertura o PSI-20 ainda atingiu um novo mínimo desde Abril de 2017, mas passados 10 minutos estava a ganhar 0,14% para 4.939,46 pontos. Estão oito cotadas a subir, nove a cair e uma sem variação.



Nas bolsas europeias os índices marcam ganhos abaixo de 0,5%, beneficiando com o facto de ontem as bolsas norte-americanas terem fechado o dia com perdas bem menos acentuadas do que registavam a meio da sessão. Nas praças asiáticas a sessão de hoje também foi de recuperação.



Esta está assim a ser uma sessão de recuperação das bolsas face ao "sell-off" da véspera, que foi motivado por uma série de factores, entre eles o chumbo do Orçamento do Estado de Itália por parte da Comissão Europeia.

A puxar pelo índice português está a Jerónimo Martins, com uma valorização de 0,53% para 11,53 euros, bem como as cotadas do grupo EDP (ambas sobem 0,13%). A Nos valoriza 0,49% para 5,08 euros.

Em terreno negativo continua a Galp Energia, que desvaloriza 0,33% para 15,02 euros numa sessão em que o petróleo volta a perder valor, estando já pouco acima dos 76 dólares em Londres.