Para já, o PSI-20 acompanha a tendência europeia. O Stoxx 600, o índice que agrega as 600 principais cotadas europeias, está a valorizar 0,28% para os 385,44 pontos. As principais praças europeias também estão a negociar em alta no início desta sexta-feira.



O sentimento positivo deve-se essencialmente à recuperação das bolsas nos Estados Unidos e na Ásia. Além disso, há divulgação de resultados na sessão de hoje em Wall Street. São os três grandes da banca que vão apresentar as contas do segundo trimestre: JPMorgan, Wells Fargo e Citigroup. A expectativa é que os números sejam robustos.



Em Lisboa, entre as quedas o destaque vai para a Semapa que desvaloriza 0,44% para os 22,75 euros, numa altura em que a Altri e a Navigator, também cotadas do sector do papel, valorizam.



(Notícia actualizada às 8h22)

A bolsa nacional abriu a última sessão da semana em terreno positivo. O PSI-20 sobe ligeiramente 0,03% para os 5.625,32 pontos. Há sete cotadas a subir, seis a descer e cinco inalteradas.São várias as cotadas a subir tais como o BCP, a EDP, a Galp Energia e a EDP Renováveis, mas os ganhos são ligeiros. O BCP avança 0,41% para os 25,9 cêntimos, a Galp 0,39% para os 16,92 euros e a EDP Renováveis 0,17% para os 9,015 euros."Na ausência de notícias empresariais relevantes, o mercado nacional deverá comportar-se em linha com as bolsas europeias", escrevem os analistas do BPI no diário de bolsa. Ainda assim, os analistas admitem que a Galp continue a reagir às oscilações do petróleo que, neste momento, está a desvalorizar perto de meio por cento em Londres.