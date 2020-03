PSI-20 recupera mais de 2% após maior queda semanal em 11 anos

A bolsa nacional abriu em alta, em linha com o comportamento das praças europeias, com as ações a recuperarem da pior semana desde 2008 a nível global.





O PSI-20 soma 2,55% para 4.890,25 pontos, com 16 cotadas em alta e duas sem variação. Nas cinco sessões anteriores o PSI-20 desceu 11,5%, o pior desempenho desde a crise financeira de 2008 que retirou 7,5 mil milhões de euros às 18 cotadas do índice português.





Esta segunda-feira as praças asiáticas deram o sinal de partida do movimento de recuperação, com o destaque para o índice chinês que marcou ganhos em torno de 3%, devido à expectativa de atuação de vários bancos centrais para conter os efeitos económicos da propagação do coronavírus.





Os mercados estão já a incorporar um corte de 50 pontos base na taxa de juro de referência da Reserva Federal dos Estados Unidos já na reunião deste mês de março. O Banco da Austrália, que reúne esta terça-feira, deverá baixar a taxa de referência em 25 pontos base. O governador do Banco do Japão, Haruhiko Kuroda, afirmou hoje que o banco central vai dar os passos necessários para estabilizar os mercados financeiros.





A expectativa de uma ação coordenada das principais economias também ganhou força depois das palavras de Bruno Le Maire. O ministro das Finanças francês afirmou que haverá uma "ação concertada" do G-7 para limitar o impacto económico da propagação do coronavírus.





Os analistas alertam contudo que a subida neste arranque de sessão é sobretudo técnica e surge depois das violentas descidas na semana passada. "Para que os mercados financeiros tenham uma recuperação mais sustentável será necessário que ou a epidemia dê sinais que está a retroceder (o que para já não parece iminente) ou que os Bancos Centrais intervenham", refere o BPI no Diário de Bolsa desta manhã.

O surto de Covid-19 provocou pelo menos 2.980 mortos e infetou mais de 87 mil pessoas, de acordo com os últimos dados reportados por 60 países. Das pessoas infetadas, mais de 41 mil recuperaram.

Galp lidera ganhos

A Galp Energia, que foi das cotadas mais penalizadas na semana passada, está a liderar o movimento de subidas. A petrolífera avança 4,32% para 12,905 euros, aproveitando a evolução das cotações do petróleo (o Brent valoriza 4,43% para 51,87 dólares).

Ainda na energia a EDP valoriza 3,74% para 4,378 euros e a REN valoriza 2,98% para 2,595 euros. A JB Capital Markets elevou a recomendação da REN de "neutral" para "comprar", tendo definido o preço-alvo nos 2,90 euros.

Entre as 18 cotadas do PSI-20, são 11 as valorizam mais de 2%.