PSI-20 regista maior descida em quase um mês com BCP e EDP a cair mais de 3%

A bolsa nacional desceu mais de 1% na última sessão do mês, arrastada pelos receios em torno de Itália. A maioria das cotadas fechou com sinal vermelho.

A bolsa nacional encerrou a última sessão do mês de Setembro em queda com o PSI-20 a descer 1,20% para 5.359,27 pontos – a maior desvalorização desde o início do mês - com 16 das 18 cotadas no vermelho.





Lisboa acompanhou a tendência negativa das principais praças europeias, numa sessão marcada pela tensão em torno de Itália. O governo de coligação do 5 Estrelas e da Liga anunciou na quinta-feira à noite um acordo sobre a meta do défice para os próximos três anos, e os planos não foram bem recebidos pelo mercado já que poderão colocar em risco a sustentabilidade das finanças públicas e novas tensões com a Comissão Europeia.