PSI-20 regista queda ligeira com Galp a perder quase 1%

O PSI-20 fechou a sessão desta quinta-feira, 12 de Julho, a ceder 0,05% para 5.633,88 pontos, com sete cotadas em queda, nove em alta e duas inalteradas. A bolsa nacional contrariou a tendência de ganhos que predominou nas principais praças europeias num dia em que o sector dos media europeus foi o que registou maior valorização.Em Lisboa, foi a Galp Energia que mais pressionou com a petrolífera a recuar 0,91% para 16,855 euros, acompanhando o sector, que está a ser afectado pela queda do preço do petróleo registada nos mercados internacionais, isto numa altura em que o Brent do Mar do Norte, negociado em Londres e utilizado como valor de referência para as importações nacionais, desvaloriza 0,15% para 73,29 dólares por barril.Depois de durante a manhã ter chegado a registar subidas superiores a 1% em Nova Iorque, a queda da matéria-prima acontece numa altura em que a reabertura de portos líbios deverá contribuir para aumentar as exportações petrolíferas da Líbia e assim reforçar os níveis de oferta de crude. O facto de os EUA poderem não penalizar outros países devido às exportações feitas pelo Irão também está a contribuir para a descida do preço do petróleo.

No sector energético predominou o pessimismo, com a EDP a resvalar 0,11% para 3,501 euros e a EDP Renováveis a deslizar ténues 0,06% para 9 euros. Em contraciclo no sector esteve a REN que somou 0,49% para 2,468 euros.

Também a condicionar a praça lisboeta esteve a Jerónimo Martins que perdeu 1,02% para 12,58 euros, com a retalhista a regressar às perdas após seis sessões seguidas em alta. Ainda no retalho, a Sonae somou 0,49% para 1,018 euros.

No sector das telecomunicações o sentimento também se dividiu, com a Nos a perder 0,28% para 4,93 euros e a Pharol a apreciar 3,10% para 0,2495 euros.

Já a travar uma maior descida do PSI-20 esteve a Navigator que ganhou 0,98% para 5,13 euros, seguida no sector do papel pela Altri que avançou 0,77% para 9,13 euros e a Semapa a crescer 0,22% para 22,85 euros.

Voltando ao lado das quedas, destaque pela negativa para aMota-Engil que desvalorizou 0,50% para 3,005 euros. Próximo da linha de água esteve o BCP que uma pequena subida de 0,04% para 0,2582 euros.

(Notícia actualizada às 16:57)