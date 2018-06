PSI-20 regressa aos ganhos com BCP em destaque

Depois de uma queda na sexta-feira passada, a bolsa nacional regressa a terreno positivo neste arranque de segunda-feira. O PSI-20 sobe 0,34% para os 6.634,38 pontos. O BCP é das cotadas que mais sobe.

Neste início de sessão há 11 cotadas a subir, quatro cotadas a descer e três inalteradas. Na Europa, neste momento, a bolsa de Paris e a de Amesterdão também estão em terreno positivo neste arranque de semana. A bolsa espanhola segue com uma subida superior a 1%.

Face aos comentários do ministro da Economia e das Finanças italiano, os juros aliviam no mercado secundário da dívida e o euro fortalece face ao dólar. A bolsa de Milão também está a valorizar quase 2%.

Em Lisboa, nas subidas o destaque vai para o BCP que valoriza 1,77% para os 27,01 cêntimos. O Banco Comercial Português recupera assim da queda de sexta-feira, a primeira em oito sessões.

Nas descidas o destaque vai para a Altri que desvaloriza 1,81% para os 8,68 euros, depois de ter vindo a renovar máximos nas últimas sessões. Desde o início do ano, a cotada do papel acumula uma subida de cerca de 70%. Além da Altri, também a Semapa e a Navigator, cotadas do mesmo sector, estão a desvalorizar nesta sessão.



Os investidores estão a digerir esta segunda-feira o encontro do G7 no Canadá que reforçou a divisão entre os Estados Unidos e as outras potências mundiais. Além disso, nesta madrugada, Donald Trump irá reunir-se com Kim Jong-un numa cimeira histórica para os EUA e a Coreia do Norte.

Do ponto de vista da política monetária, esta é também uma semana decisiva. Por um lado, a Reserva Federal deverá aumentar a taxa de juro pela segunda vez este ano na quarta-feira. Por outro lado, há sinais de que o Banco Central Europeu (BCE) irá dar mais certezas quanto ao fim dos estímulos numa altura em que a economia europeia está a desacelerar.

(Notícia actualizada às 8h25)