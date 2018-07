PSI-20 regressa aos ganhos com Jerónimo Martins a somar perto de 2,5%

O índice PSI-20 fechou a sessão desta quarta-feira, 4 de Julho, a ganhar 0,50% para 5.515,24 pontos, com 12 cotadas em alta, cinco em queda e uma inalterada, com a bolsa nacional a interromper uma série de quatro dias consecutivos a perder valor. O principal índice nacional seguiu a tendência registada na generalidade das principais praças europeias que fecharam no verde.





O índice de referência europeu Stoxx 600 alternou entre ganhos e perdas numa altura em que os investidores continuam a tentar antecipar as consequências da disputa comercial entre os Estados Unidos e outros relevantes blocos económicos tais como a China e a União Europeia.