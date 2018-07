O PSI-20 está a desvalorizar 0,18% para os 5.610,85 pontos, após ter subido ligeiramente esta segunda-feira . As praças europeias que já abriram esta manhã também negoceiam em baixa.Em Lisboa, a sessão arrancou com sete cotadas a subir, sete a descer e quatro inalteradas. Entre as descidas destacam-se o grupo EDP e a Galp Energia. Já nas subidas o destaque vai para o BCP que está há cinco sessões consecutivas a negociar em alta. Após a queda superior a 4% , o petróleo continua a desvalorizar nos mercados internacionais, o que continua a pressionar a Galp Energia. As acções da energética deslizam 0,12% para os 16,86 euros. Ainda no sector energético, a EDP perde 0,25% para os 3,455 e a EDP Renováveis desvaloriza 0,22% para os 8,95 euros.Ainda nas perdas, o sector do papel está todo no vermelho na sessão de hoje. A Altri desvaloriza 0,66% para os 8,97 euros, a Semapa cai 0,66% para os 22,50 euros e a Navigator desliza 0,1% para os 5,085 euros.Na Europa, o sentimento também é negativo. O Stoxx 600, o índice que agrega as 600 principais cotadas, abriu a desvalorizar 0,1%, à semelhança do que acontece na maior parte das praças europeias no início desta manhã. O sector das telecomunicações e o da tecnologia são os que mais penalizam as bolsas.A influenciar os mercados poderá estar a queda expressiva das acções da Netflix, depois dos investidores terem ficado desiludidos com o número de subscritores e as receitas . Em destaque estará também o sector financeiro uma vez que continua a época de apresentação de resultados, desta vez com o Goldman Sachs."Os investidores mantêm-se expectantes em relação aos resultados empresariais que serão divulgados e às declarações do presidente da Fed, Jerome Powell, sobre a política monetária", escrevem os analistas do BPI no diário de bolsa desta terça-feira.(Notícia actualizada às 8:21)