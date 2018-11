Em Lisboa, o destaque vai para o BCP que valoriza 2% para os 24,55 cêntimos, depois de nas últimas quatro sessões ter valorizado mais de 10% . A recuperação dos títulos está a ser impulsionada pela estimativa do BPI de que os lucros do banco terão duplicado no terceiro trimestre, em termos homólogos.Nas subidas encontra-se ainda a Altri que sobe 1,57% para os 7,78 euros e a Nos que valoriza 0,89% para os 5,105 euros.Por outro lado, a EDP Renováveis está a cair 1,89% para os 7,80 euros e a Semapa derrapa 0,97% para os 16,34 euros. A EDP e a Galp Energia também seguem no vermelho.(Notícia actualizada às 08h12)