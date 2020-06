PSI-20 renova máximos de março. CTT, Altri e REN sobem com notas de research

O PSI-20 abriu a 0,96% para 4.468,22 pontos, o que representa um novo máximo desde 10 de março para o índice português. Estão 15 cotadas em terreno positivo, duas em queda e uma sem variação.

As bolsas europeias também negoceiam em terreno positivo, seguindo o desempenho das praças asiáticas, com os investidores a focarem-se nos dados que apontam para a recuperação da economia global. Os indicadores que medem a evolução do setor industrial na Europa e nos Estados Unidos subiram em maio, recuperando de quedas recorde em abril, sinalizando que o pior da recessão já ficou para trás.

A limitar o otimismo dos investidores estão os protestos nos Estados Unidos na sequência da morte do cidadão afro-americano George Floyd, que levaram o presidente Donald Trump a ameaçar destacar as forças militares por todas as cidades que enfrentam protestos se os governadores dos estados e os responsáveis locais forem incapazes de conter novos distúrbios civis que estão a surgir por todo o país.

Trump disse que vai destacar o exército para outras cidades, se necessário. "Se uma cidade ou estado recusar tomar as ações que são necessárias para defender a vida e a propriedade dos seus residentes, então vou destacar o exército dos Estados Unidos e rapidamente resolver o problema por eles", disse o presidente.

"A anarquia nas cidades ameaça colocar a recuperação do risco, uma vez que o otimismo dos investidores em relação à reabertura económica nos EUA pode diminuir", escreveu Stephen Innes, da AxiCorp, numa nota de research.

A impulsionar o PSI-20 estão as ações do BCP (1,2% para 10,14 cêntimos), da EDP (0,71% para 4,23 euros) e de três cotadas que beneficiam com notas de research positivas.

As ações dos CTT valorizam 2,96% para 2,26 euros depois da JB Capital Markets ter iniciado a cobertura da cotada com uma recomendação de comprar e um preço-alvo de 3 euros, o que implica um potencial de 37% face ao fecho da última sessão.

O BBVA melhorou a recomendação para as ações da REN de ‘market perform’ para ‘outperform’ e o preço-alvo foi mantido em 2,90 euros, o que confere um potencial de subida de 18% às ações da REN face à última cotação de fecho. As ações da empresa liderada por Rodrigo Costa avançam 0,41% para 2,475 euros.

O banco espanhol também melhorou a recomendação da Altri de ‘market perform’ para ‘outperform’, definindo um preço-alvo de 5,50 euros. As ações ganham 1,16% para 4,168 euros.

A Galp Energia limita os ganhos do PSI-20 com uma queda de 0,13% para 11,195 euros, aliviando da forte subida da véspera.