Na Europa, as perdas são equivalentes. O coronavírus continua a pesar no sentimento dos investidores e reforça o negativismo à medida que as empresas vão reportando os impactos da epidemia nos seus negócios. O setor da aviação é um dos mais afetados e já reportou uma perda previsível nas receitas até 113 mil milhões de dólares a nível mundial.

"Nos últimos dias, perante a atuação coordenada de algumas das principais economias mundiais, o sentimento dos investidores

melhorou com a evidência que as autoridades mundiais (e especialmente os Bancos Centrais) estão a ter uma resposta bastante pronta e decidida", escrevem os analistas do CaixabankBPI, na nota diária aos investidores. Contudo, as melhorias referidas são registadas em comparação com a semana anterior, que foi a pior - com as quebras mais acentuadas - desde a crise financeira de 2008.



Por cá, o BCP é o peso pesado que desliza mais fundo no vermelho, ao desvalorizar 2,88% para os 14,49 cêntimos e já tocou mesmo um mínimo de fevereiro de 2017 na sequência de uma quebra de 4,16% para os 14,3 cêntimos.



A Galp mantém-se próxima desta fasquia, ao recuar 2,58% para os 12,06 euros, num dia de grandes decisões para o mercado de petróleo. Esta sexta-feira, a Organização dos Países Exportadores de Petróleo (OPEP) reúne-se com os respetivos aliados à procura do apoio da Rússia, que tem do seu lado a aprovação - ou não - de um corte adicional à produção de 1,5 milhões de barris diários, acordado ontem pelo cartel. O barril de Brent, negociado em Londres, está a descer 1,60% para os 49,19 dólares, contando a quarta sessão consecutiva de perdas e um saldo acumulado negativo na semana.



A Mota-Engil, uma empresa cuja atividade tem uma forte componente internacional, está a liderar as perdas do índice nacional, ao cair 3,25% para os 1,19 euros.