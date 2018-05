PSI-20 sobe 1,65% com EDP a disparar depois da OPA

Pedro Catarino/CM

A EDP sobe 9,26% para os 3,389 euros esta segunda-feira, a primeira sessão após o anúncio preliminar da oferta pública de aquisição (OPA) lançada pelos chineses da China Three Gorges . Influenciado pela cotada, o PSI-20 abriu a valorizar 1,65% para os 5.706,49 pontos com 13 cotadas a subir, 3 cotadas a descer e três inalteradas. Esta é a sétima sessão consecutiva de valorização da bolsa nacional.As atenções nesta sessão estão viradas para a evolução das cotadas EDP e EDP Renováveis. Na sexta-feira aChina Three Gorges (CTG) anunciou que quer controlar as duas empresas. Ainda assim, os chineses garantiram que não querem tirar as empresas da bolsa. Além do máximo de Novembro de 2015 da EDP, a EDP Renováveis também abriu a valorizar 2,23% para os 8,02 euros.Entre as subidas destaca-se ainda o avanço do BCP com uma valorização de 1,31% para os 30,25 cêntimos. O banco detém 2,44% da EDP e, além disso, será o intermediário financeiro dos chineses através da sua divisão de banca de investimento, Millennium Investment Banking, na OPA sobre a empresa.Esta segunda-feira a Corticeira Amorim anunciou que os lucros aumentaram 9,3% para os 18,8 milhões de euros. Contudo, o endividamento também subiu, em comparação homóloga, devido às recentes aquisições. As ações da cotada abriram a subir 0,35% para os 11,40 euros.Esta sessão é também a primeira após a divulgação dos resultados da Altri, da F. Ramada e da Cofina. As acções da Altri, cujos lucros aumentaram 90,6% para 32,6 milhões de euros no primeiro trimestre, estão a subir 2,12% para os 6,27 euros. Já a F. Ramada, que viu o seu resultado líquido subir 4,5% para 3,34 milhões de euros, sobe 0,79% para os 8,02 euros.Fora do PSI-20 a Cofina, empresa de media que detém o Negócios, Correio da Manhã, Record e outras publicações, fechou o período entre Janeiro e Março com lucros de 748 mil euros , o que representa uma subida de 15,4% face aos 648 mil euros registados no período homólogo. Contudo, as ações abriram a cair 5,48% para os 55,2 cêntimos.Na Europa, não há rumo definido. O principal índice europeu, o Stoxx 600, está a cair ligeiramente (-0,05%) com várias bolsas europeias a subir, mas também em queda.