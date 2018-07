Também as retalhistas destacaram-se: a Jerónimo Martins valorizou 1,49% para os 12,57 euros, após um tombo de quase 7% na sessão anterior, assim como a Sonae que subiu 1,78% para os 97,15 cêntimos.Acresce ainda a valorização da Corticeira Amorim de 1,77% para os 11,48 euros e da EDP de 0,93% para os 3,49 euros, que também apresentou resultados ontem. Os lucros da energética caíram 16% nos primeiros seis meses do ano Em destaque pela negativa esteve o sector do papel com as quedas da Navigator e da Altri. Esta última apresentou os resultados no final da sessão de ontem: a cotada, presidida por Paulo Fernandes, dono da Cofina, que detém o Negócios, lucrou mais 77,6% no primeiro semestre deste ano . Ainda assim, os lucros ficaram abaixo da expectativa dos analistas.O BCP, que anunciou um aumento de lucros de 56% , desvalorizou 0,19% para os 26,8 cêntimos.Fora do PSI-20, o destaque vai para a Cofina, empresa de media que detém o Negócios, entre outros títulos, e a SAG.A cotada do sector dos media valorizou 9,29% para os 58,5 cêntimos, após ter divulgado ontem que os lucros mais do que triplicaram. Esta foi a maior subida em bolsa da Cofina desde Setembro de 2017. O "excelente desempenho" da CMTV e a melhoria da rentabilidade do segmento imprensa contribuíram de forma decisiva para os lucros de 2,6 milhões de euros no primeiro semestre.Já as acções da SAG fecharam a valorizar 23,51% para 0,155 euros, tendo ao longo da sessão chegado a ganhar 29,88% para 0,163 euros . A subida é a mais forte desde Agosto de 2016 e a cotação a mais elevada desde Abril deste ano.A forte subida das acções aconteceu depois da empresa ter emitido um comunicado a indicar que estão a decorrer "conversas exploratórias com potenciais investidores e outros stakeholders". Este comunicado surgiu em reacção à notícia do Jornal Económico, de que a SAG estaria a ponderar a venda da SIVA.(Notícia actualizada às 17h07)