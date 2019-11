PSI-20 sobe após três sessões de quedas com JM e Nos a impulsionar

A bolsa nacional abriu em alta esta segunda-feira, 18 de novembro, depois de três sessões consecutivas de quedas, com o PSI-20 a valorizar 0,17% para 5.276,80 pontos. Das 18 cotadas que formam o principal índice nacional, 10 estão em alta, quatro em queda e quatro inalteradas.





Na Europa, os principais índices estão divididos entre ganhos e perdas pouco acentuadas, com o mercado à espera de novidades sobre as negociações entre a China e os Estados Unidos.





Isto depois de ter sido revelado que os negociadores norte-americanos e chineses mantiveram "discussões construtivas" durante uma conversa telefónica no sábado para resolver as principais preocupações de cada um dos lados. O vice-primeiro-ministro chinês e principal negociador do país, Liu He, falou com o secretário do Tesouro, Steven Mnuchin e com o Representante do Comércio, Robert Lighthizer, de acordo com um comunicado do ministério chinês do Comércio.





Por cá, a Jerónimo Martins e a Nos são as cotadas que mais animam o PSI-20. A retalhista liderada por Pedro Soares dos Santos soma 0,77% para 14,965 euros enquanto a operadora valoriza 0,78% para 5,18 euros.





A contribuir para os ganhos estão ainda a Sonae, a subir 0,49% para 93,15 cêntimos, a Galp, que ganha 0,07% para 15,195 euros e a Navigator, que avança 0,44% para 3,640 euros.





Por outro lado, a travar maiores ganhos estão as cotadas do grupo EDP e a REN. A EDP desce 0,19% para 3,704 euros, a EDP Renováveis desliza 0,78% para 10,12 euros e a REN perde 0,54% para 2,745 euros, depois de ter revelado na sexta-feira que registou um resultado líquido de 86,3 milhões de euros nos primeiros nove meses do ano, o que traduz uma queda de 5% face ao período homólogo.