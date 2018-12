(Notícia em actualização)

O PSI-20 iniciou o dia a subir 0,22% para 4.828,48 pontos, com 13 cotadas em alta e cinco em queda. Entre os congéneres europeus a tendência também é de ganhos, depois de na última sessão as quedas terem sido elevadas. O Stoxx600, índice que agrega as 600 maiores cotadas europeias, perdeu mais de 3%, naquela que foi a pior sessão desde o referendo sobre o Brexit (Junho de 2016).As quedas da última sessão foram justificadas por vários factores, desde os receios em torno da guerra comercial, passando pela queda abrupta dos preços do petróleo e terminando com a inversão da curva de rendimentos. Esta conjuntura provocou quedas acentuadas. Esta sexta-feira, é dia de alguma acalmia com os investidores a diminuírem a pressão.Na praça nacional, há várias cotadas a contribuírem para os ganhos: BCP, Jerónimo Martins, Galp Energia e sector do papel. Tudo a subir mais de 0,5%.